Радио «Судного дня» выдало загадочное сообщение после обнародования деталей встречи Путина и Трампа
Радиостанция Судного дня УВБ-76 вышла в эфир 14 августа с новым сообщением
В эфире российской военной радиостанции УВБ-76, известной как «Радио Судного дня», зафиксирована новая передача. Неофициальный канал «УВБ-76 логи» сообщил, что в 13:05 прозвучало голосовое сообщение длительностью 1 минуту 16 секунд.
«НЖТИ 88751 МАРЕЛЬ 5057 6881», — говорилось по радио.
Отметим, что станция активизировалась сразу после того, как были озвучены детали и нюансы встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Исторические переговоры пройдут 15 августа 2025 года на Аляске.