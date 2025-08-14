Радио «Судного дня» выдало загадочное сообщение после обнародования деталей встречи Путина и Трампа

В эфире российской военной радиостанции УВБ-76, известной как «Радио Судного дня», зафиксирована новая передача. Неофициальный канал «УВБ-76 логи» сообщил , что в 13:05 прозвучало голосовое сообщение длительностью 1 минуту 16 секунд.

Путин собрал совещание по подготовке к встрече с Трампом на Аляске

Отметим, что станция активизировалась сразу после того, как были озвучены детали и нюансы встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Исторические переговоры пройдут 15 августа 2025 года на Аляске.