Путин собрал совещание по подготовке к встрече с Трампом на Аляске
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин провёл совещание с высшим руководством страны, представителями правительства и администрации президента в рамках подготовки к российско-американскому саммиту, который пройдёт 15 августа на Аляске.
О встрече сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что обсуждение было посвящено предстоящим переговорам Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Программа, время начала, тет-а-тет, рабочий завтрак, пресс-конференция — всё, что известно о предстоящем саммите на Аляске Life.ru собрал в одном материале.