Путин собрал совещание по подготовке к встрече с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин провёл совещание с высшим руководством страны, представителями правительства и администрации президента в рамках подготовки к российско-американскому саммиту, который пройдёт 15 августа на Аляске.

О встрече сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что обсуждение было посвящено предстоящим переговорам Путина с президентом США Дональдом Трампом.