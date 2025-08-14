Встреча Путина и Трампа
14 августа, 10:44

Путин собрал совещание по подготовке к встрече с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин провёл совещание с высшим руководством страны, представителями правительства и администрации президента в рамках подготовки к российско-американскому саммиту, который пройдёт 15 августа на Аляске.

О встрече сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что обсуждение было посвящено предстоящим переговорам Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Программа, время начала, тет-а-тет, рабочий завтрак, пресс-конференция — всё, что известно о предстоящем саммите на Аляске Life.ru собрал в одном материале.

