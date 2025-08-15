Путин прибыл в Магадан перед саммитом с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин прилетел в Магадан перед поездкой на Аляску, где состоится их встреча с лидером США Дональдом Трампом, передаёт корреспондент Life.ru.

В ходе рабочей поездки глава российского государства посетит завод «Омега-Си», являющийся уникальным предприятием по переработке и рафинированию рыбного жира, спорткомплекс «Президентский», общественно-культурный центр парка «Маяк», а также возложит цветы к памятнику летчикам-героям. Также планируется встреча с главой региона Сергеем Носовым.