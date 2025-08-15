Встреча Путина и Трампа
15 августа, 01:22

Путин прибыл в Магадан перед саммитом с Трампом на Аляске

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прилетел в Магадан перед поездкой на Аляску, где состоится их встреча с лидером США Дональдом Трампом, передаёт корреспондент Life.ru.

В ходе рабочей поездки глава российского государства посетит завод «Омега-Си», являющийся уникальным предприятием по переработке и рафинированию рыбного жира, спорткомплекс «Президентский», общественно-культурный центр парка «Маяк», а также возложит цветы к памятнику летчикам-героям. Также планируется встреча с главой региона Сергеем Носовым.

После этого президент России отправится в Анкоридж, расстояние от которого до Магадана составляет около трёх тысяч километров. Лететь порядка четырёх часов.

Напомним, старт саммита Россия — США на Аляске запланирован на 22:30 по московскому времени. Life.ru ранее публиковал программу мероприятия, планируется в том числе встреча президентов тет-а-тет.

Артур Лапсаков
