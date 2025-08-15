Путин прибыл в Магадан перед саммитом с Трампом на Аляске
Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин прилетел в Магадан перед поездкой на Аляску, где состоится их встреча с лидером США Дональдом Трампом, передаёт корреспондент Life.ru.
В ходе рабочей поездки глава российского государства посетит завод «Омега-Си», являющийся уникальным предприятием по переработке и рафинированию рыбного жира, спорткомплекс «Президентский», общественно-культурный центр парка «Маяк», а также возложит цветы к памятнику летчикам-героям. Также планируется встреча с главой региона Сергеем Носовым.
После этого президент России отправится в Анкоридж, расстояние от которого до Магадана составляет около трёх тысяч километров. Лететь порядка четырёх часов.
Напомним, старт саммита Россия — США на Аляске запланирован на 22:30 по московскому времени. Life.ru ранее публиковал программу мероприятия, планируется в том числе встреча президентов тет-а-тет.