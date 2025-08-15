Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 02:21

Лавров и Дарчиев прибыли в Анкоридж на саммит Путина и Трампа

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев прибыли в Анкоридж на Аляске. Они готовятся к саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Члены российской делегации, которые займутся организацией саммита, а также журналисты приземлились в аэропорту Аляски после полуночи 15 августа.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев поделился первыми впечатлениями. Он опубликовал в социальной сети X фотографию местных пейзажей, сделанную из иллюминатора самолёта.

Лия Мурадьян
