Флешбэки для американцев: Лавров прошёлся по Аляске в толстовке с надписью СССР
Глава российского МИД Сергей Лавров прилетел на Аляску в белой толстовке с надписью СССР. Его заметили журналисты, когда он подходил к кортежу на выходе из аэропорта. Российский министр также отметил, что это не первая его поездка на полуостров.
«Бывал, бывал (на Аляске)», – ответил глава МИД РФ журналистам.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на Аляску в преддверии переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Министр отметил, что российская делегация чётко донесёт до американской свою позицию во время беседы, но наперёд загадывать ничего не будет. Также он добавил, что совершенно не волнуется перед таким важным событием.