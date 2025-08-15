Встреча Путина и Трампа
15 августа, 06:16

Флешбэки для американцев: Лавров прошёлся по Аляске в толстовке с надписью СССР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров прилетел на Аляску в белой толстовке с надписью СССР. Его заметили журналисты, когда он подходил к кортежу на выходе из аэропорта. Российский министр также отметил, что это не первая его поездка на полуостров.

«Бывал, бывал (на Аляске)», – ответил глава МИД РФ журналистам.

В Кремле раскрыли впечатляющий состав делегации России для переговоров с США на Аляске
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на Аляску в преддверии переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Министр отметил, что российская делегация чётко донесёт до американской свою позицию во время беседы, но наперёд загадывать ничего не будет. Также он добавил, что совершенно не волнуется перед таким важным событием.

