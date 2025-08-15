Белый дом: Встреча Путина и Трампа на Аляске начнётся в 22:00 по Москве
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске начнётся пятницу, 15 августа, в 22:00 по московскому времени. Эту информацию подтвердил график американского президента, опубликованный пресс-службой Белого дома 14 августа.
«15:00 [по времени Вашингтона] президент участвует в двусторонней встрече с президентом РФ [Владимиром Путиным] 11:00 по местному времени», — указано в документе.
Согласно графику, Трамп вылетит в Анкоридж в 17:45 по московскому времени.
Ожидается, что президенты начнут переговоры в формате тет-а-тет. Основные темы обсуждений будут посвящены урегулированию конфликта на Украине, экономическому сотрудничеству и стратегической стабильности. Путин пока тоже не на Аляске, он прилетел Магадан. Там глава государства проводит ряд рабочих встреч и знакомится с социально значимыми объектами.