Белый дом: Встреча Путина и Трампа на Аляске начнётся в 22:00 по Москве

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске начнётся пятницу, 15 августа, в 22:00 по московскому времени. Эту информацию подтвердил график американского президента, опубликованный пресс-службой Белого дома 14 августа.

«15:00 [по времени Вашингтона] президент участвует в двусторонней встрече с президентом РФ [Владимиром Путиным] 11:00 по местному времени», — указано в документе.