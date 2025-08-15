Лавров раскрыль роль встреч с Уиткоффом перед переговорами Путина и Трампа на Аляске

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на предстоящих российско-американских переговорах, которые состоятся 15 августа в Анкоридже на Аляске, Москва представит свою чёткую позицию.

«Мы не загадываем ничего наперёд. Мы знаем, что у нас есть аргументы, позиция понятная и чёткая. Мы будем их излагать», – сказал министр в комментарии телеканалу «Россия-24».

Он также отметил, что значительная работа уже была проделана во время визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию. Лавров подчеркнул, что Уиткофф, выступая от имени Дональда Трампа, сыграл важную роль в подготовке к переговорам.

Глава российской дипломатии выразил надежду на продолжение «очень полезного разговора» в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.