«Что это такое?» Лавров неожиданно ответил о мандраже перед переговорами Путина и Трампа
Лавров заявил, что не волнуется перед встречей Путина и Трампа
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, заявил, что не испытывает волнения перед важным событием.
Глава МИД РФ заявил, что не чувствует волнения перед встречей Путина и Трампа. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
На вопрос корреспондента Life.ru Александра Юнашева о мандраже, связанным с предстоящими переговорами, Лавров ответил: «А что это такое?»
Ранее Life.ru показывал, где поселили российских журналистов, которые будут освещать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Корреспондентов разместили на стадионе, выделив им по раскладушке.