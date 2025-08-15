«Что это такое?» Лавров неожиданно ответил о мандраже перед переговорами Путина и Трампа

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, заявил, что не испытывает волнения перед важным событием.

Видео © Telegram / Юнашев LIVE

На вопрос корреспондента Life.ru Александра Юнашева о мандраже, связанным с предстоящими переговорами, Лавров ответил: «А что это такое?»