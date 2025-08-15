Встреча Путина и Трампа
«Что это такое?» Лавров неожиданно ответил о мандраже перед переговорами Путина и Трампа

Лавров заявил, что не волнуется перед встречей Путина и Трампа

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, заявил, что не испытывает волнения перед важным событием.

Глава МИД РФ заявил, что не чувствует волнения перед встречей Путина и Трампа. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

На вопрос корреспондента Life.ru Александра Юнашева о мандраже, связанным с предстоящими переговорами, Лавров ответил: «А что это такое?»

Белый дом: Встреча Путина и Трампа на Аляске начнётся в 22:00 по Москве

Ранее Life.ru показывал, где поселили российских журналистов, которые будут освещать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Корреспондентов разместили на стадионе, выделив им по раскладушке.

