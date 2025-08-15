В ходе саммита на Аляске президент России Владимир Путин будет чётко отстаивать интересы нашей страны. Как выходец из спецслужб он всю жизнь посвятил служению Родине. В свою очередь американский лидер Дональд Трамп больше позиционирует себя как бизнесмен. Тем не менее политики, словно самураи, поймут друг друга, уверен депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Говорят, что Путин и Трамп на Аляске просто попьют чай и посмотрят друг на друга. Это важно. Умные люди поймут друг друга, не сказав ни слова. Самурайская история — посмотреть друг на друга и понять, что будет дальше», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.