Депутат Колесник: Саммит Путина и Трампа похож на встречу двух самураев
В ходе саммита на Аляске президент России Владимир Путин будет чётко отстаивать интересы нашей страны. Как выходец из спецслужб он всю жизнь посвятил служению Родине. В свою очередь американский лидер Дональд Трамп больше позиционирует себя как бизнесмен. Тем не менее политики, словно самураи, поймут друг друга, уверен депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Говорят, что Путин и Трамп на Аляске просто попьют чай и посмотрят друг на друга. Это важно. Умные люди поймут друг друга, не сказав ни слова. Самурайская история — посмотреть друг на друга и понять, что будет дальше», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Парламентарий также отметил, что Путин в первую очередь думает о Родине и только потом о себе. Для него важны такие понятия, как слово офицера. Президент России не нарушает правила, ведь офицеры знают: «кто нарушает правила, тот рано или поздно становится изгоем».
Напомним, встреча президентов России и США в Анкоридже на Аляске начнётся в пятницу, 15 августа, в 22:00 по московскому времени. Эту информацию подтвердил Белый дом. При этом Владимира Зеленского не пригласили на Аляску. Между тем Трамп назвал предстоящий саммит с Путиным подготовкой к мирному соглашению по Украине.