Владимир Зеленский, по мнению российской стороны, не сможет подписывать какие-либо соглашения по Украине из-за своего правового статуса. Поэтому он не был приглашён на саммит Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляску, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, курирующий вопросы, связанные с расследованием преступлений киевского режима.

«Это признание того факта, что Зеленский является марионеткой, нелегитимным президентом, который не отражает реальные настроения и ожидания украинского народа», — ответил Мирошник.

По словам дипломата, заключительная стадия переговоров предполагает подписание достигнутых договорённостей полномочными лицами, однако действующий главарь режима этим критериям не соответствует. Мирошник подчеркнул, что срок полномочий Зеленского истёк, а его подпись на международных документах будет считаться юридически ничтожной как для сторонников, так и для оппонентов Киева.

Дипломат отметил, что такая ситуация может стать основанием для оспаривания любых будущих договорённостей, если они будут подписаны Зеленским. Он добавил, что для признания легитимности украинского президента потребовалась бы новая избирательная процедура, однако при нынешнем военном положении провести её невозможно.

«Будет ли он заменён в ближайшее время? Судя по тому, что европейцы так активно его используют, в ближайшей перспективе вряд ли. Его будут продолжать использовать, потому что считают, что его ресурс ещё не исчерпан», — заключил дипломат.