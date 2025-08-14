Посмотрим, что будет: Трамп сделал прогноз, договорятся ли Путин с Зеленским
Трамп считает, что Путин и Зеленский придут к мирному соглашению
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в готовности российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского к мирному урегулированию. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.
Глава Штатов сказал, что у него большие ожидания от завтрашнего саммита с российским коллегой, однако более важной он считает следующую встречу, в которой примет участие глава киевского режима. Также он допустил, что туда пригласят часть лидеров Евросоюза — в этом моменте пока нет ясности.
«Посмотрим, что будет. Думаю, что президент Путин заключит мир. Полагаю, что Зеленский заключит мир», — заключил Трамп.
Напомним, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа состоится завтра на Аляске. При этом первый спецборт Ил-96 с российскими делегатами на борту уже приземлился в воздушной гавани Анкориджа.