Песков: Рабочий день Путина будет длиться два дня из-за разных часовых поясов

Рабочий день президента РФ Владимира Путина в пятницу из-за смены часовых поясов фактически продлится двое суток. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

Глава государства в этот день проведёт встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, а перед этим посетит один из российских регионов. Песков подтвердил, что из-за разницы во времени график президента будет крайне напряжённым.

«И дольше века длится день», — добавил представитель Кремля, процитировав название романа Чингиза Айтматова.