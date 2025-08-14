Песков: Рабочий день Путина будет длиться два дня из-за разных часовых поясов
Рабочий день президента РФ Владимира Путина в пятницу из-за смены часовых поясов фактически продлится двое суток. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.
Глава государства в этот день проведёт встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, а перед этим посетит один из российских регионов. Песков подтвердил, что из-за разницы во времени график президента будет крайне напряжённым.
«И дольше века длится день», — добавил представитель Кремля, процитировав название романа Чингиза Айтматова.
Ранее Life.ru сообщал, что первый специальный рейс Ил-96 с представителями России, которые будут участвовать во встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, совершил посадку в аэропорту Анкориджа (Аляска). Делегация прилетела в Соединённые Штаты для организации предстоящих переговоров глав государств. Тем временем президент США намерен вылететь из Вашингтона на Аляску утром в пятницу, 15 августа.