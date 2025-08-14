Песков рассказал Life.ru, будут ли Путин и Трамп учитывать позицию Зеленского в переговорах на Аляске
Песков назвал позицию Зеленского темой одного из следующих этапов переговоров
Позицию Владимира Зеленского во время переговоров РФ и США на Аляске учитывать не будут, эта тема останется для следующего этапа. Такое заявление в разговоре с корреспондентом Life.ru сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В настоящий момент речь идёт только о российско-американской встрече на высшем уровне», — отметил представитель Кремля.
По его словам, обсуждение интересов Киева относится уже к одному из последующих этапов.
Напомним, что Дональд Трамп ранее объявил о намерении провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 15 августа. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил эти планы. Он отметил, что во время встречи на Аляске лидеры обсудят возможности достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль также надеется, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории.
Ранее президент США не согласился со словами главаря киевского режима о невозможности территориального урегулирования конфликта по конституции. Президент Соединённых Штатов отметил, что Зеленский сам начал военные действия без чьего-либо разрешения. Глава американской администрации также не исключил, что будущее мирное урегулирование между Москвой и Киевом может предусматривать пересмотр границ.