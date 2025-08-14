Песков рассказал Life.ru, будут ли Путин и Трамп учитывать позицию Зеленского в переговорах на Аляске

Позицию Владимира Зеленского во время переговоров РФ и США на Аляске учитывать не будут, эта тема останется для следующего этапа. Такое заявление в разговоре с корреспондентом Life.ru сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин и Трамп не будут учитывать позицию Зеленского в ходе саммита на Аляске, заявил Песков. Видео © Life.ru

«В настоящий момент речь идёт только о российско-американской встрече на высшем уровне», — отметил представитель Кремля.

По его словам, обсуждение интересов Киева относится уже к одному из последующих этапов.