Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 09:49

ВЦИОМ: Свыше 78% россиян доверяют Путину

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Подавляющее большинство россиян доверяет главе России Владимиру Путину и одобряет его работу на посту президента. Таковы данные августовского опроса ВЦИОМ.

78,3% участников исследования сообщили, что доверяют российскому лидеру, о недоверии заявили 16,7% респондентов.

Согласно результатам, 75,1% граждан положительно оценивают деятельность Путина как главы государства, против высказались 14,9%. Работу правительства в целом одобряют 50,7% опрошенных, при этом премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 60% респондентов.

В гипотетических выборах в Госдуму 32,8% участников опроса отдали бы предпочтение «Единой России». На втором месте ЛДПР с 10,9%, следом идут КПРФ (9,9%) и «Новые люди» (7,8%). Ещё 9,9% респондентов поддержали бы непарламентские партии.

Опрос проводился с 4 по 10 августа 2025 года методом телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1%.

Мишустин досрочно покинул Киргизию из-за встречи Путина и Трампа
Мишустин досрочно покинул Киргизию из-за встречи Путина и Трампа

Сегодня на Аляске состоится саммит Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Переговоры начнутся в формате один на один. Львиная доля встречи будет посвящена конфликту на Украине, а также перспективам экономического партнёрства и соглашениям о стратегической безопасности. Сам глава Штатов считает, что встреча с президентом России — важный шаг к мирному урегулированию украинского кризиса. А спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что саммит обладает потенциалом стать отправной точкой для перезагрузки российско-американских отношений.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • вциом
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar