ВЦИОМ: Свыше 78% россиян доверяют Путину
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Подавляющее большинство россиян доверяет главе России Владимиру Путину и одобряет его работу на посту президента. Таковы данные августовского опроса ВЦИОМ.
78,3% участников исследования сообщили, что доверяют российскому лидеру, о недоверии заявили 16,7% респондентов.
Согласно результатам, 75,1% граждан положительно оценивают деятельность Путина как главы государства, против высказались 14,9%. Работу правительства в целом одобряют 50,7% опрошенных, при этом премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 60% респондентов.
В гипотетических выборах в Госдуму 32,8% участников опроса отдали бы предпочтение «Единой России». На втором месте ЛДПР с 10,9%, следом идут КПРФ (9,9%) и «Новые люди» (7,8%). Ещё 9,9% респондентов поддержали бы непарламентские партии.
Опрос проводился с 4 по 10 августа 2025 года методом телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1%.
Сегодня на Аляске состоится саммит Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Переговоры начнутся в формате один на один. Львиная доля встречи будет посвящена конфликту на Украине, а также перспективам экономического партнёрства и соглашениям о стратегической безопасности. Сам глава Штатов считает, что встреча с президентом России — важный шаг к мирному урегулированию украинского кризиса. А спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что саммит обладает потенциалом стать отправной точкой для перезагрузки российско-американских отношений.