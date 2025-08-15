ВЦИОМ: Свыше 78% россиян доверяют Путину

Подавляющее большинство россиян доверяет главе России Владимиру Путину и одобряет его работу на посту президента. Таковы данные августовского опроса ВЦИОМ.

78,3% участников исследования сообщили, что доверяют российскому лидеру, о недоверии заявили 16,7% респондентов. Согласно результатам, 75,1% граждан положительно оценивают деятельность Путина как главы государства, против высказались 14,9%. Работу правительства в целом одобряют 50,7% опрошенных, при этом премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 60% респондентов.

В гипотетических выборах в Госдуму 32,8% участников опроса отдали бы предпочтение «Единой России». На втором месте ЛДПР с 10,9%, следом идут КПРФ (9,9%) и «Новые люди» (7,8%). Ещё 9,9% респондентов поддержали бы непарламентские партии.