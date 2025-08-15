Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 08:55

Мишустин досрочно покинул Киргизию из-за встречи Путина и Трампа

Премьер-министр России Михаил Мишустин досрочно прервал участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии, чтобы вернуться в Москву.

«Прошу меня извинить, мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа», — сказал он в ходе мероприятия.

«Всегда на связи»: В Госдуме раскрыли, кто возглавит РФ во время встречи Путина и Трампа
Весь мир замер в ожидании встречи президентов РФ и США. Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся 15 августа около 22.00 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Сначала лидеры пообщаются с глазу на глаз, а продолжатся переговоры в составе делегаций. Всё, что известно о встрече лидеров — в материале Life.ru.

Александра Вишнякова
