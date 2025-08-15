Мишустин досрочно покинул Киргизию из-за встречи Путина и Трампа

Премьер-министр России Михаил Мишустин досрочно прервал участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии, чтобы вернуться в Москву.

«Прошу меня извинить, мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа», — сказал он в ходе мероприятия.