Мишустин досрочно покинул Киргизию из-за встречи Путина и Трампа
Премьер-министр России Михаил Мишустин досрочно прервал участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии, чтобы вернуться в Москву.
«Прошу меня извинить, мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа», — сказал он в ходе мероприятия.
Весь мир замер в ожидании встречи президентов РФ и США. Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся 15 августа около 22.00 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Сначала лидеры пообщаются с глазу на глаз, а продолжатся переговоры в составе делегаций. Всё, что известно о встрече лидеров — в материале Life.ru.