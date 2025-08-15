«Всегда на связи»: В Госдуме раскрыли, кто возглавит РФ во время встречи Путина и Трампа
Депутат Журавлёв: Путин продолжит управлять РФ даже во время поездки на Аляску
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Высшие должностные лица России – президент, премьер-министр и спикер Госдумы – будут находиться с официальными визитами за рубежом. Однако, несмотря на это, фактическое управление страной в этот день останется за Владимиром Путиным, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.
«Формально у нас, конечно, есть ранжир: кто первое лицо в стране, кто второе, а кто третье. И здесь существует чёткая иерархия, когда за президентом следует премьер-министр, а за ним спикеры палат парламента. Но если брать практическую сторону дела, то, вне всяких сомнений, ни одно важное решение в стране не может быть принято без Владимира Владимировича, тем более, всё, что касается ядерного оружия», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».
Журавлёв дополнил, что Путин всегда находится на связи, независимо от местоположения – будь то за границей или в воздухе. Депутат призвал отказаться от «иллюзий» относительно передачи полномочий кому-либо другому. Точно так же и «ядерный чемоданчик» постоянно находится под охраной двух морских офицеров, сопровождающих президента, где бы он ни был, пояснил парламентарий.
Министр обороны или начальник Генштаба могут влиять на решения, касающиеся военной сферы, но окончательное решение по всем вопросам всегда остаётся за президентом России, подытожил член ГД РФ.
Ожидается, что Трамп и Путин начнут переговоры 15 августа в формате тет-а-тет. Основные темы обсуждений будут посвящены урегулированию конфликта на Украине, экономическому сотрудничеству и стратегической стабильности. Глава Белого дома, в свою очередь, отметил, что встреча с Путиным является подготовкой к мирному соглашению. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что саммит может стать шансом для перезагрузки отношений России и США.