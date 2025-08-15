«Всегда на связи»: В Госдуме раскрыли, кто возглавит РФ во время встречи Путина и Трампа

Высшие должностные лица России – президент, премьер-министр и спикер Госдумы – будут находиться с официальными визитами за рубежом. Однако, несмотря на это, фактическое управление страной в этот день останется за Владимиром Путиным, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

«Формально у нас, конечно, есть ранжир: кто первое лицо в стране, кто второе, а кто третье. И здесь существует чёткая иерархия, когда за президентом следует премьер-министр, а за ним спикеры палат парламента. Но если брать практическую сторону дела, то, вне всяких сомнений, ни одно важное решение в стране не может быть принято без Владимира Владимировича, тем более, всё, что касается ядерного оружия», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Журавлёв дополнил, что Путин всегда находится на связи, независимо от местоположения – будь то за границей или в воздухе. Депутат призвал отказаться от «иллюзий» относительно передачи полномочий кому-либо другому. Точно так же и «ядерный чемоданчик» постоянно находится под охраной двух морских офицеров, сопровождающих президента, где бы он ни был, пояснил парламентарий.