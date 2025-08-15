Встреча Путина и Трампа
15 августа, 06:48

В США напомнили о важной детали перед саммитом Путина и Трампа на Аляске

RS: Расстановка сил в зоне СВО повлияет на итоги саммита на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Расстановка сил Армии России и ВСУ повлияет на результаты переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в аляскинском Анкоридже. Об этом пишет Responsible Statecraft.

«Достижения на земле могут оказаться решающими для успешного или провального исхода предстоящих дипломатических переговоров, возможно, особенно на Аляске в пятницу», — отметил автор.

По его оценке, продвижение российских подразделений к Красноармейску (Покровск) в ДНР может стать отправной точкой для заключения мирной сделки по Украине.

Перед встречей Путина и Трампа, которая пройдёт уже 15 августа, ВСУ столкнулись с серьёзными трудностями на фронте после прорыва российских войск к северу от Красноармейска (Покровск). Российские силы прорвались вглубь обороны противника на 20 километров. По некоторым сведениям, подразделения ВСУ отступают из-под Доброполья из-за нехватки подготовки и снабжения.

Андрей Бражников
