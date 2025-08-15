В США напомнили о важной детали перед саммитом Путина и Трампа на Аляске

Расстановка сил Армии России и ВСУ повлияет на результаты переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в аляскинском Анкоридже. Об этом пишет Responsible Statecraft.

«Достижения на земле могут оказаться решающими для успешного или провального исхода предстоящих дипломатических переговоров, возможно, особенно на Аляске в пятницу», — отметил автор.