Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 августа, 13:13

Клин на 20 км: ВСУ бегут из Доброполья из-за стремительного продвижения Армии России

Mash: ВС РФ вбили клин в оборону ВСУ на 20 км между Покровском и Константиновкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Российские войска продвинулись на 20 километров, разрезав украинскую оборону между Красноармейском (Покровском) и Константиновкой в ДНР. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По сведениям канала, российские 9-я и 39-я мотострелковые бригады зачистили районы населённых пунктов Бойковка, Панковка и Затышок, после чего начали наступление, прервав ротацию украинских войск. Также сообщается, что украинские бригады теробороны в районе Доброполья отступили из-за плохой подготовки и снабжения.

В данный момент российские силы усиливают присутствие на юге Красноармейска (Покровска), взяв под контроль одиннадцать жилых улиц, Константино-Еленинскую церковь и авторынок. Также сообщается о перекрытии трассы, ведущей из Краматорска, которая использовалась украинскими военными для доставки боеприпасов и пополнения резервов.

ВСУ в огневом мешке: Армия России взяла под контроль важный участок трассы в ДНР
Ранее сообщалось, что российские войска сломили сопротивление украинских сил на участке между Константиновкой и Добропольем. На Западе уже описали сценарий краха ВСУ из-за активного продвижения российских войск.

Мария Любицкая
