Клин на 20 км: ВСУ бегут из Доброполья из-за стремительного продвижения Армии России

Российские войска продвинулись на 20 километров, разрезав украинскую оборону между Красноармейском (Покровском) и Константиновкой в ДНР. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По сведениям канала, российские 9-я и 39-я мотострелковые бригады зачистили районы населённых пунктов Бойковка, Панковка и Затышок, после чего начали наступление, прервав ротацию украинских войск. Также сообщается, что украинские бригады теробороны в районе Доброполья отступили из-за плохой подготовки и снабжения.

В данный момент российские силы усиливают присутствие на юге Красноармейска (Покровска), взяв под контроль одиннадцать жилых улиц, Константино-Еленинскую церковь и авторынок. Также сообщается о перекрытии трассы, ведущей из Краматорска, которая использовалась украинскими военными для доставки боеприпасов и пополнения резервов.