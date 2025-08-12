ВСУ в огневом мешке: Армия России взяла под контроль важный участок трассы в ДНР
ТАСС: ВС РФ перерезали трассу, связывающую Красноармейск и Доброполье
Подразделения Вооружённых сил Украины в одном из городов Донецкой Народной Республики (ДНР) оказались в критическом положении после того, как российские войска взяли под контроль трассу, соединяющую Красноармейск (украинское название Покровск) и Доброполье. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.
«Трасса между Красноармейском и Добропольем перерезана», — отметили в силовых структурах.
Источник добавил, что украинская группировка оказалась в огневой ловушке.
Взятие Красноармейска может стать ключевым моментом в битве за Донбасс, считают военные аналитики. Именно перспектива скорого освобождения этого стратегического узла могла подтолкнуть администрацию Дональда Трампа активизировать переговоры с Россией.
Ранее сообщалось, что российские войска сломили сопротивление украинских сил на участке между Константиновкой и Добропольем, расширив зону контроля более чем на десять километров вглубь.