ВСУ в огневом мешке: Армия России взяла под контроль важный участок трассы в ДНР

Подразделения Вооружённых сил Украины в одном из городов Донецкой Народной Республики (ДНР) оказались в критическом положении после того, как российские войска взяли под контроль трассу, соединяющую Красноармейск (украинское название Покровск) и Доброполье. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

«Трасса между Красноармейском и Добропольем перерезана», — отметили в силовых структурах.

Источник добавил, что украинская группировка оказалась в огневой ловушке.

Взятие Красноармейска может стать ключевым моментом в битве за Донбасс, считают военные аналитики. Именно перспектива скорого освобождения этого стратегического узла могла подтолкнуть администрацию Дональда Трампа активизировать переговоры с Россией.