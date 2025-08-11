Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 августа, 09:31

Прорыв ВС РФ на фронте севернее Красноармейска достиг 13 километров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Российская армия продвинулась примерно на 13 километров севернее Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил канал «Военная хроника».

«Прорыв российской армии севернее Покровска с разворота на Константиновку в данный момент составляет примерно 13 километров. Оборонительные рубежи ВСУ проскочили довольно быстро, потому что там никого не было», — говорится в сообщении.

Прорыв российских войск на направлении от Красноармейска к Константиновке развивается быстро. Несмотря на успех, эксперты считают преждевременным говорить об обрушении украинского фронта. Однако разрез фронта на севере приобретает необратимый для ВСУ характер.

Российские войска берут ВСУ в клещи в районе Красноармейска
Ранее сообщалось, что освобождение Красноармейска может стать ключевым моментом в битве за Донбасс. Перспектива скорого освобождения этого стратегического узла могла подтолкнуть администрацию президента США Дональда Трампа активизировать переговоры с Россией. Красноармейск — важный транспортный узел и опорный пункт украинской группировки «Хортица» в Донбассе.

Милена Скрипальщикова
