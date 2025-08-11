Прорыв ВС РФ на фронте севернее Красноармейска достиг 13 километров
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton
Российская армия продвинулась примерно на 13 километров севернее Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил канал «Военная хроника».
«Прорыв российской армии севернее Покровска с разворота на Константиновку в данный момент составляет примерно 13 километров. Оборонительные рубежи ВСУ проскочили довольно быстро, потому что там никого не было», — говорится в сообщении.
Прорыв российских войск на направлении от Красноармейска к Константиновке развивается быстро. Несмотря на успех, эксперты считают преждевременным говорить об обрушении украинского фронта. Однако разрез фронта на севере приобретает необратимый для ВСУ характер.
Ранее сообщалось, что освобождение Красноармейска может стать ключевым моментом в битве за Донбасс. Перспектива скорого освобождения этого стратегического узла могла подтолкнуть администрацию президента США Дональда Трампа активизировать переговоры с Россией. Красноармейск — важный транспортный узел и опорный пункт украинской группировки «Хортица» в Донбассе.