Прорыв ВС РФ на фронте севернее Красноармейска достиг 13 километров

Российская армия продвинулась примерно на 13 километров севернее Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил канал «Военная хроника».

«Прорыв российской армии севернее Покровска с разворота на Константиновку в данный момент составляет примерно 13 километров. Оборонительные рубежи ВСУ проскочили довольно быстро, потому что там никого не было», — говорится в сообщении.

Прорыв российских войск на направлении от Красноармейска к Константиновке развивается быстро. Несмотря на успех, эксперты считают преждевременным говорить об обрушении украинского фронта. Однако разрез фронта на севере приобретает необратимый для ВСУ характер.