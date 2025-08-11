На Украине сообщили о продвижении Армии России в Донбассе
DeepState: ВС РФ прорвали оборону ВСУ между Константиновкой и Добропольем
Вооружённые силы Российской Федерации прорвали линию обороны украинских войск в районе между Константиновкой и Добропольем, углубившись на более чем десять километров. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс DeepState.
По его данным, продвижение зафиксировано в районах Кучерова Яра и Золотого Колодца. После взятия под контроль села Весёлое российские военные продолжили наступление в сторону автомобильной трассы, соединяющей Доброполье с Краматорском. При сохранении текущей динамики событий Доброполье может быть занято раньше, чем Покровск.
Ранее стало известно, что Армия России продвинулась примерно на 13 километров севернее Красноармейска. Несмотря на успех, эксперты считают преждевременным говорить об обрушении украинского фронта. Но ситуация приобретает необратимый для Вооружённых сил Украины характер.