На Украине сообщили о продвижении Армии России в Донбассе

Вооружённые силы Российской Федерации прорвали линию обороны украинских войск в районе между Константиновкой и Добропольем, углубившись на более чем десять километров. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс DeepState.

По его данным, продвижение зафиксировано в районах Кучерова Яра и Золотого Колодца. После взятия под контроль села Весёлое российские военные продолжили наступление в сторону автомобильной трассы, соединяющей Доброполье с Краматорском. При сохранении текущей динамики событий Доброполье может быть занято раньше, чем Покровск.