Медиа-ресурс «Северный ветер» опубликовал видео, на котором запечатлены последствия боевых действий в Сумской области. Кадры, снятые с беспилотника, показывают территории, усеянные телами погибших украинских военнослужащих.

Видео было снято в ходе боевых операций, когда расчёты 30-го мотострелкового полка применяли гранатометы и FPV-дроны против украинских военных. В публикации подчёркивается, что подобные кадры могут помочь идентифицировать погибших, чьи семьи продолжают искать информацию об их судьбе.

Поля буквально усеяны телами украинских бойцов. Видео © «Северный ветер»

«Расчёты БПЛА 30-го мотострелкового полка уничтожают пехоту противника сбросами ВОГов и FPV-дронами», — говорится в сопроводительном сообщении к видео.

Материал демонстрирует работу российских подразделений, которые используют беспилотники для точечных ударов по пехоте ВСУ. Отмечается, что многие из погибших могли быть участниками «бессмысленных штурмов».