Регион
11 августа, 13:36

Усыпанные телами солдат ВСУ поля в Сумской области сняли на видео

«Северный ветер»: Поля в Сумской области усеяны трупами украинских солдат

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Медиа-ресурс «Северный ветер» опубликовал видео, на котором запечатлены последствия боевых действий в Сумской области. Кадры, снятые с беспилотника, показывают территории, усеянные телами погибших украинских военнослужащих.

Видео было снято в ходе боевых операций, когда расчёты 30-го мотострелкового полка применяли гранатометы и FPV-дроны против украинских военных. В публикации подчёркивается, что подобные кадры могут помочь идентифицировать погибших, чьи семьи продолжают искать информацию об их судьбе.

Поля буквально усеяны телами украинских бойцов. Видео © «Северный ветер»

«Расчёты БПЛА 30-го мотострелкового полка уничтожают пехоту противника сбросами ВОГов и FPV-дронами», — говорится в сопроводительном сообщении к видео.

Материал демонстрирует работу российских подразделений, которые используют беспилотники для точечных ударов по пехоте ВСУ. Отмечается, что многие из погибших могли быть участниками «бессмысленных штурмов».

Ранее стало известно о нанесении точечного удара российскими войсками по позициям ВСУ в Сумской области. В результате этой атаки, осуществлённой с применением ударного беспилотного аппарата «Герань-2», была полностью ликвидирована стартовая площадка зенитного ракетного комплекса С-300В, расположенная вблизи населённого пункта Ворожба.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
