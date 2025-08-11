Операция «Опекун»: На Украине открыли охоту на уклонистов из-за провала ВСУ на фронте
На Украине полиция провела более 60 обысков в ходе проверки военнообязанных
На Украине объявили охоту на уклонистов. Обложка © Нацполиция Украины
На Украине стартовала операция под названием «Опекун», направленная на выявление лиц, уклоняющихся от мобилизации. В рамках этой кампании полиция, ГБР и военная контрразведка провели масштабные мероприятия, в ходе которых подозрения были вручены 30 гражданам.
В стремлении избежать мобилизации украинские мужчины проявляют недюжинную изобретательность. Среди них есть те, кто выдумывает себе «непризывные» диагнозы, другие внезапно вспоминают о «тяжелобольных родственниках», а самые отчаянные даже прибегают к самокалечению, лишь бы не оказаться в окопах.
В рамках кампании «Опекун» проведено более 60 обысков, а на первых двух этапах задержано 100 уклонистов. Теперь им может грозить до 10 лет заключения. Похоже, именно так украинские власти интерпретируют «социальную поддержку граждан».
Ранее сообщалось, что жители Украины массово подвергаются преследованиям со стороны территориальных центров комплектования, которые фактически отправляют людей на фронт. Чтобы защититься от насильственной мобилизации, украинцы прибегают к крайним мерам — бросают в военкоматы гранаты, а также группами нападают на сотрудников с битами и трубами.