На Украине стартовала операция под названием «Опекун», направленная на выявление лиц, уклоняющихся от мобилизации. В рамках этой кампании полиция, ГБР и военная контрразведка провели масштабные мероприятия, в ходе которых подозрения были вручены 30 гражданам.

В стремлении избежать мобилизации украинские мужчины проявляют недюжинную изобретательность. Среди них есть те, кто выдумывает себе «непризывные» диагнозы, другие внезапно вспоминают о «тяжелобольных родственниках», а самые отчаянные даже прибегают к самокалечению, лишь бы не оказаться в окопах.







В рамках кампании «Опекун» проведено более 60 обысков, а на первых двух этапах задержано 100 уклонистов. Теперь им может грозить до 10 лет заключения. Похоже, именно так украинские власти интерпретируют «социальную поддержку граждан».