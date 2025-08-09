Встреча Путина и Трампа
9 августа, 02:26

В Харькове принудительно мобилизовали двух священников УПЦ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

В Харькове двоих священников Украинской православной церкви (УПЦ) мобилизовали насильно и удерживают в военкомате. Об этом сообщила община храма Святого священномученика Александра.

На Украине насильно мобилизовали священников. Видео © Политика Страны

Протоиерей Сергий Кит рассказал, что его и его брата, священника отца Виталия, вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. После допроса сотрудники СБУ отправили их в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Он добавил, что у него есть отсрочка на полгода после операции, но это не учли.

Ранее насильно мобилизованный военнослужащий ВСУ открыл огонь по своему командиру, а затем сдался в плен российским войскам. Он заявил, что не сожалеет о своих действиях.

Лия Мурадьян
