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Регион
27 июля, 05:53

Насильно мобилизованный ВСУшник расстрелял командира и сдался в плен Армии России

РВ: Насильно мобилизованный боец ВСУ расстрелял командира и сдался в плен ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Украинский военнослужащий, мобилизованный принудительно, открыл огонь по своему командиру и впоследствии добровольно сдался в плен российским войскам. Нашим парням он уверенно заявил, что не сожалеет о содеянном. Об этом рассказали в Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Мужчину задержали по дороге на работу сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК). После оформления документов его направили на обучение, а затем в воинскую часть. По прибытии во вторую линию к своему подразделению, боец ВСУ вступил в конфликт с командиром, отвечавшим за ротацию.

Словесная перепалка переросла в вооружённое столкновение, в ходе которого мобилизованный открыл огонь по командиру и находящимся рядом с ним лицам. Позднее он сдался в плен российским военным.

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Ранее украинский пленный солдат рассказал, что ВСУ ставят непосильные задачи для бойцов на Харьковском направлении. Майор Максим Трофимук объяснил, что на данной территории просто нереально выполнять приказы и армия Зеленского уже понесла там огромные потери. Иногда из этой лесопосадки удаётся забрать «трёхсотых», а погибшие бойцы так и остаются там лежать. Самого Трофимчука спасли российские солдаты, которым пришлось нести его на носилках восемь километров.

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Наталья Афонина
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