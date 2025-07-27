Насильно мобилизованный ВСУшник расстрелял командира и сдался в плен Армии России

Украинский военнослужащий, мобилизованный принудительно, открыл огонь по своему командиру и впоследствии добровольно сдался в плен российским войскам. Нашим парням он уверенно заявил, что не сожалеет о содеянном. Об этом рассказали в Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Мужчину задержали по дороге на работу сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК). После оформления документов его направили на обучение, а затем в воинскую часть. По прибытии во вторую линию к своему подразделению, боец ВСУ вступил в конфликт с командиром, отвечавшим за ротацию.

Словесная перепалка переросла в вооружённое столкновение, в ходе которого мобилизованный открыл огонь по командиру и находящимся рядом с ним лицам. Позднее он сдался в плен российским военным.