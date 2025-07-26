«Спасли жизнь»: Офицер ВСУ поблагодарил русских бойцов, которые несли его 8 км на носилках

Украинский военный Максим Трофимук, сдавшийся российским войскам на Харьковском направлении, поблагодарил своих «пленителей» за гуманное обращение и спасение жизни. Видео с ним опубликовало Минобороны России.

Пленный Трофимук поблагодарил ВС России за спасение жизни. Видео © Telegram / Минобороны России

Бывший начальник разведки 6-го погранотряда ВСУ майор Трофимук попал в плен к бойцам группировки «Запад» при попытке занять позицию под Купянском. Офицер ВСУ утверждает, что командование отправило его группу из четырёх человек на якобы пустую позицию, где их встретили российские военные.

Трофимук подчеркнул, что отношение к нему превзошло все ожидания. Ему оказали медицинскую помощь, дали воду и эвакуировали на носилках. Минобороны РФ отмечает, что офицер осознанно выбрал жизнь, подумав о семье.

«Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь и за их отношение ко мне», — заявил пленный.