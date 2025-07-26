Митрополит Антоний обсудил с папой римским Львом XIV гонения УПЦ

Митрополит Антоний рассказал папе римскому Льву XIV о гонениях на Украинскую православную церковь. Об этом сообщает сайт Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Во время встречи в Ватикане обсуждались вопросы православно-католического диалога, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке. В частности, митрополит Антоний сообщил понтифику о преследованиях УПЦ. По данным ОВЦС, митрополит передал папе приветствия от патриарха Кирилла и поздравил его с избранием главой Римско-католической церкви.

«Папа Лев XIV выразил благодарность Святейшему патриарху Кириллу за его благопожелания и отметил важность развития отношений с Русской православной церковью», — говорится в сообщении.