Митрополит Антоний обсудил с папой римским Львом XIV гонения УПЦ
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Митрополит Антоний рассказал папе римскому Льву XIV о гонениях на Украинскую православную церковь. Об этом сообщает сайт Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Во время встречи в Ватикане обсуждались вопросы православно-католического диалога, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке. В частности, митрополит Антоний сообщил понтифику о преследованиях УПЦ. По данным ОВЦС, митрополит передал папе приветствия от патриарха Кирилла и поздравил его с избранием главой Римско-католической церкви.
«Папа Лев XIV выразил благодарность Святейшему патриарху Кириллу за его благопожелания и отметил важность развития отношений с Русской православной церковью», — говорится в сообщении.
А ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники ТЦК на Украине задержали митрополита Александрийского УПЦ Боголепа и вручили ему повестку. Уточняется, что духовные лица, в том числе и высшего сана, не освобождены от призыва. Таким образом, они подлежат мобилизации наравне с другими гражданами.