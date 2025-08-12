На Западе рассказали, чем для Киева обернётся прорыв Армии России под Красноармейском
Военный аналитик Рёпке: Судьба Донбасса будет предрешена в ближайшее время
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
В ближайшее время наступит поворотный момент для той части Донбасса, что пока находится под контролем украинских властей. Об этом в соцсети Х заявил немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке.
«Сейчас у Украины есть лишь очень небольшое окно возможностей... Мы переживаем решающие часы», — заявил он.
По данным Рёпке, с выходных российские силы, действуя пехотой и мотоциклами, продвинулись на 18 километров вглубь украинской обороны к северу от Красноармейска (Покровска). Им удалось обойти Доброполье и занять позиции на важной трассе, связывающей Днепропетровскую область со Славянском и Краматорском.
В связи с этим, по мнению эксперта, у ВСУ остаётся незначительное количество времени для прорыва, прежде чем российскую армию поддержат FPV-дроны и тяжёлая техника. Во избежание этого, как считает Рёпке, Киев должен забросить несколько сотен солдат в авангард и пойти напролом.
Если «наихудший для ВСУ» вариант развития событий станет реальностью, то Славянск и Краматорск, являющиеся последними крупными городами региона, будут отрезаны от поставок с запада. По мнению эксперта, в таких условиях Украина сможет удерживать территории под своим контролем недолго. Рёпке также указал на то, что подобная ситуация серьёзно ударит по боевому духу украинских военнослужащих и жителей страны.
Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия сумела прорваться вглубь обороны ВСУ примерно на 13 километров севернее Красноармейска. Известно, что оборонительные редуты удалось быстро преодолеть, поскольку там просто никого не было. Решительные действие ВС РФ вынудили украинское командование перебросить подразделения «Азова»* на данное направление.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.