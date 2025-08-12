На Западе рассказали, чем для Киева обернётся прорыв Армии России под Красноармейском

В ближайшее время наступит поворотный момент для той части Донбасса, что пока находится под контролем украинских властей. Об этом в соцсети Х заявил немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке.

«Сейчас у Украины есть лишь очень небольшое окно возможностей... Мы переживаем решающие часы», — заявил он.

По данным Рёпке, с выходных российские силы, действуя пехотой и мотоциклами, продвинулись на 18 километров вглубь украинской обороны к северу от Красноармейска (Покровска). Им удалось обойти Доброполье и занять позиции на важной трассе, связывающей Днепропетровскую область со Славянском и Краматорском.

В связи с этим, по мнению эксперта, у ВСУ остаётся незначительное количество времени для прорыва, прежде чем российскую армию поддержат FPV-дроны и тяжёлая техника. Во избежание этого, как считает Рёпке, Киев должен забросить несколько сотен солдат в авангард и пойти напролом.

Если «наихудший для ВСУ» вариант развития событий станет реальностью, то Славянск и Краматорск, являющиеся последними крупными городами региона, будут отрезаны от поставок с запада. По мнению эксперта, в таких условиях Украина сможет удерживать территории под своим контролем недолго. Рёпке также указал на то, что подобная ситуация серьёзно ударит по боевому духу украинских военнослужащих и жителей страны.