Украинское командование перебросило штурмовую бригаду «Азов»* на горячий участок фронта. На данный момент, как следует из социальных сетей организации, азовцы* находятся под Красноармейском (Покровск).

«Несколько дней назад 1-й корпус НГУ «Азов»* занял определённый рубеж обороны на Покровском направлении», — говорится в сообщении.

Взятие Красноармейска способно стать переломным этапом в борьбе за Донбасс, считают военные аналитики. Возможность быстрого освобождения этого стратегически важного узла могла побудить администрацию американского президента Дональда Трампа активизировать диалог с Москвой. Красноармейск представляет собой ключевой транспортный центр и укреплённую позицию украинской группировки «Хортица» в регионе.