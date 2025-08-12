Киев перебросил «Азов»* под Красноармейск на фоне наступления Армии России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Украинское командование перебросило штурмовую бригаду «Азов»* на горячий участок фронта. На данный момент, как следует из социальных сетей организации, азовцы* находятся под Красноармейском (Покровск).
«Несколько дней назад 1-й корпус НГУ «Азов»* занял определённый рубеж обороны на Покровском направлении», — говорится в сообщении.
Взятие Красноармейска способно стать переломным этапом в борьбе за Донбасс, считают военные аналитики. Возможность быстрого освобождения этого стратегически важного узла могла побудить администрацию американского президента Дональда Трампа активизировать диалог с Москвой. Красноармейск представляет собой ключевой транспортный центр и укреплённую позицию украинской группировки «Хортица» в регионе.
Ранее в Донецкой Народной Республике Вооружённые силы Российской Федерации нейтрализовали Ивана Смаглюка, связанного с батальоном «Азов»*. Также Life.ru писал, что российские силы успешно продвинулись на участке между Константиновкой и Добропольем, преодолев сопротивление украинских войск и увеличив свою зону контроля более чем на 10 километров.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.