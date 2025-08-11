Встреча Путина и Трампа
11 августа, 04:52

В ДНР ликвидировано рекламное лицо батальона Азов* Иван Смаглюк

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

В Донецкой Народной Республике Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали Ивана Смаглюка, связанного с батальоном «Азов»*. Об этом сообщил военкор Руслан Татаринов.

«Ликвидирован Иван Смаглюк из Третьей Наци Штурмовой... лицо рекламных роликов Азова*... Смерть наступила в Краматорске...10.08.2025», — написал Татаринов в своём телеграм-канале.

Сын убитого ВСУшниками жителя Шебекино сбежал на Украину и заделался головорезом в «Азове»*
Ранее «Искандер» нанёс сокрушительный удар по лагерю «Азова»*, уничтожив десятки ВСУшников. В результате атаки погибли более 50 украинских военнослужащих, ещё свыше 200 получили ранения. Параллельно поступали сообщения о масштабном пожаре на территории базы отдыха «Олимпия», которую украинские силы использовали для проведения тренировок.

*Террористическая организация, запрещённая на территории России.

