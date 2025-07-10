Сын убитого ВСУшниками жителя Шебекино сбежал на Украину и заделался головорезом в «Азове»*

56-летний житель Шебекино Виктор, погибший сегодня после украинского обстрела, имеет сына по имени Иван. Ему 28 лет, и он уже несколько лет служит в нацбатальоне «Азов»*. Он отрёкся от родителей и переметнулся на сторону Киева, связавшись с вербовщиками из Харькова, сообщает SHOT.

Виктор и его сын Иван. Фото © Telegram / SHOT

В 2014 году Иван увлекался футболом. В соцсетях он наткнулся на группу футбольных болельщиков из Харькова. Он долго общался с её участниками, которые в итоге предложили ему переехать на Украину, чтобы там вместе с ними «двигаться». Отец был категорически против, но сын не послушал его и уехал.

По данным телеграм-канала, на территории Харьковской области Иван вместе с новыми знакомыми занимался вымогательством у малого и среднего бизнеса. Позже он вступил в батальон «Азов»*, ещё до начала специальной военной операции.

Сегодня его отец Виктор был госпитализирован в центральную больницу Шебекино после обстрела, но, несмотря на усилия медиков, скончался. За несколько месяцев до трагедии он перенёс серьёзную операцию на позвоночнике. Сын же не выходил с ним на связь в этот период.

Следственный комитет РФ заочно предъявил Ивану обвинения в покушении на жизнь российских военнослужащих — согласно заявлению, он стрелял в ноги солдатам ВС РФ.

Напомним, что с утра украинские войска обстреляли Белгород. В ходе их атаки погибла местная жительница — скончалась на месте от полученных травм. Ещё два человека получили ранения. Мужчина и женщина были доставлены в больницу со следами от осколков.