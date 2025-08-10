Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 августа, 06:04

«Искандер» нанёс сокрушительный удар по лагерю «Азова»*, уничтожив десятки ВСУшников

Обложка © Минобороны РФ

Ракетный удар российским «Искандером» по лагерю подготовки 3-й штурмовой бригады ВСУ привёл к массовым потерям среди личного состава. Как сообщает ресурс «Изнанка», в результате атаки погибли более 50 украинских военнослужащих, ещё свыше 200 получили ранения.

«Удар действительно наносился по лагерю подготовки, а нерешённая проблема с оповещением личного состава в очередной раз стала причиной больших потерь», — говорится в публикации.

На месте происшествия работает специальная комиссия. Параллельно поступают сообщения о масштабном пожаре на территории базы отдыха «Олимпия», которую украинские силы использовали для проведения тренировок.

Как ранее сообщал Life.ru, украинские военнослужащие передали Российской армии координаты дислокации заградительных отрядов, а затем оперативно оставили свои позиции. Этот случай произошёл в Днепропетровской области. В результате по указанным заградительным формированиям был нанесён удар.

*Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Алиса Хуссаин
