«Искандер» одним ударом смёл десятки бойцов ВСУ во время разгрузки фуры с оружием

Российские военные нанесли прицельный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по месту сосредоточения личного состава и техники Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Стахорщина, расположенного в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

Согласно данным разведки, ракета с фугасной боевой частью поразила несколько крупногабаритных автомобилей, загруженных военной техникой и вооружением. В момент удара там велись погрузочно-разгрузочные работы личным составом ВСУ.

В результате точечного воздействия российской ракеты были уничтожены как техника, так и значительное число украинских военнослужащих — потери противника достигли до 20 человек.