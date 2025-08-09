«Искандер» одним ударом смёл десятки бойцов ВСУ во время разгрузки фуры с оружием
МО: ВС РФ нанесли удар Искандером по личному составу и технике ВСУ в Стахорщине
Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские военные нанесли прицельный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по месту сосредоточения личного состава и техники Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Стахорщина, расположенного в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удар ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России
Согласно данным разведки, ракета с фугасной боевой частью поразила несколько крупногабаритных автомобилей, загруженных военной техникой и вооружением. В момент удара там велись погрузочно-разгрузочные работы личным составом ВСУ.
В результате точечного воздействия российской ракеты были уничтожены как техника, так и значительное число украинских военнослужащих — потери противника достигли до 20 человек.
Ранее бывший аналитик ЦРУ заявил, что к 2026 году в украинской армии будет ощущаться острая нехватка людей, поскольку на поле боя Украина несёт колоссальные потери. При этом Киев с помощью пропаганды создаёт видимость прямо противоположную, а кладбища становятся всё шире.