9 августа, 09:53

Армия России освободила Яблоновку в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили населённый пункт Яблоновка в ДНР

Обложка © Минобороны РФ

Российская армия освободила населённый пункт Яблоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Взять под контроль данную территорию смогли подразделения группировки войск «Центр», сообщило Минобороны страны.

«Подразделения группировки войск «Центр» решительными действиями освободили населённый пункт Яблоновка», — говорится в сообщении в военного ведомства.

Ранее Life.ru рассказал, что ВС РФ освободили и зачистили от ВСУ Александро-Калиново в ДНР. Кроме того, наши парни смогли захватить новые «ворота» в Днепропетровскую область — Зелёный Гай.

