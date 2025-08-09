Армия России освободила Яблоновку в ДНР
Обложка © Минобороны РФ
Российская армия освободила населённый пункт Яблоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Взять под контроль данную территорию смогли подразделения группировки войск «Центр», сообщило Минобороны страны.
«Подразделения группировки войск «Центр» решительными действиями освободили населённый пункт Яблоновка», — говорится в сообщении в военного ведомства.
