За неделю российские войска освободили в зоне СВО населённые пункты Александро-Калиново и Январское. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, подразделения Южной группировки войск взяли под контроль Александро-Калиново в ДНР, а группировка «Восток» освободила Январское Днепропетровской области.

Новости СВО. ВС РФ рвутся к Красному Лиману, ВСУ в ловушке у Константиновки, США предлагают мир без победы, место встречи Путина и Трампа, 8 августа

А ранее на Украине признали, что российская армия продвигается в Днепропетровской области. ВС РФ форсировали реку Волчья и закрепились в районе населённого пункта Дачное, расширив свою зону контроля. Также российские войска продвинулись в районе Зелёного Гая и в Серебрянском лесу.