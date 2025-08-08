Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 августа, 09:42

ВС РФ освободили два населённых пункта – Январское и Александро-Калиново

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

За неделю российские войска освободили в зоне СВО населённые пункты Александро-Калиново и Январское. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, подразделения Южной группировки войск взяли под контроль Александро-Калиново в ДНР, а группировка «Восток» освободила Январское Днепропетровской области.

Новости СВО. ВС РФ рвутся к Красному Лиману, ВСУ в ловушке у Константиновки, США предлагают мир без победы, место встречи Путина и Трампа, 8 августа
А ранее на Украине признали, что российская армия продвигается в Днепропетровской области. ВС РФ форсировали реку Волчья и закрепились в районе населённого пункта Дачное, расширив свою зону контроля. Также российские войска продвинулись в районе Зелёного Гая и в Серебрянском лесу.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
