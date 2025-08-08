Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 августа, 08:08

Российская армия форсировала реку Волчья и продвигается в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российская армия форсировала реку Волчья и закрепилась на территории Днепропетровской области в районе населённого пункта Дачное, расширив свою зону контроля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на интерактивной онлайн-карте Deep State.

Кроме того, российские войска продвинулись вблизи административной границы области, заняв позиции в районе Зелёного Гая. Кроме того, судя по карте, ВС РФ сумели продвинуть в Серебрянском лесу — зоне, которая становится ключевой точкой для дальнейших операций.

Ранее Life.ru писал, что украинским войскам пришлось отступить с позиций в Новосёловке вглубь Днепропетровской области. Этот населённый пункт был дня ВСУ одним из важнейших на данном участке фронта, поскольку через него шла логистика.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
