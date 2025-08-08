Российская армия форсировала реку Волчья и продвигается в Днепропетровской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Российская армия форсировала реку Волчья и закрепилась на территории Днепропетровской области в районе населённого пункта Дачное, расширив свою зону контроля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на интерактивной онлайн-карте Deep State.
Кроме того, российские войска продвинулись вблизи административной границы области, заняв позиции в районе Зелёного Гая. Кроме того, судя по карте, ВС РФ сумели продвинуть в Серебрянском лесу — зоне, которая становится ключевой точкой для дальнейших операций.
Ранее Life.ru писал, что украинским войскам пришлось отступить с позиций в Новосёловке вглубь Днепропетровской области. Этот населённый пункт был дня ВСУ одним из важнейших на данном участке фронта, поскольку через него шла логистика.