В ходе специальной военной операции на территории Украины российские войска нанесли мощный удар по важному железнодорожному узлу, расположенному в Днепропетровской области. Крупный хаб, который обеспечивал переброску военной техники и сил ВСУ в направлении Донбасса, стал добычей смертоносного «русского квартета», следует из сводки Минобороны РФ от 7 августа.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс, пунктам управления и местам хранения БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 133 районах», — отчитались в МО РФ.

Согласно данным Минобороны, за время проведения СВО было уничтожено 664 самолёта и 283 вертолёта ВСУ. Также противник потерял 75 210 БПЛА, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 478 танков и других боевых бронированных машин, 1 584 боевые машины РСЗО, а также 28 245 орудий полевой артиллерии и миномётов. Добычей российских военных стали и 39 238 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.