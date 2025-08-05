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5 августа, 07:38

ВС РФ нанесли самый мощный удар по ж/д вокзалу в Лозовой за всю СВО

В Харьковской области ударами по Лозовой разрушили военную логистику ВСУ

Обложка © Wikipedia / Артемко

Обложка © Wikipedia / Артемко

Ночью 5 августа был нанесён массированный удар по городу Лозовая в Харьковской области. По разным сообщениям, в городе произошло не менее 33 прилётов. Удары пришлись по объектам железнодорожной и энергетической инфраструктуры, а также промышленным предприятиям, связанным с ВПК.

«Около 33 прилётов, было очень жёстко, со счёта сбился», — передаёт слова местного жителя координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Лозовая была крупным железнодорожным узлом, однако теперь, по словам очевидцев, «вокзала вообще нет». Повреждены также подстанции и промышленные объекты. Днём ранее удар был нанесён по одному из заводов. Переброска техники, боекомплекта и ротации в сторону Славянска приостановлены. Военкоры называют удар самым мощным за всю историю СВО.

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Ранее сообщалось, что в ходе операции по установлению контроля над Часовым Яром в ДНР российским войскам пришлось противостоять не только украинским военнослужащим, но и иностранным наёмникам, включая граждан США и Польши.

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Мария Любицкая
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