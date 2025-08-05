ВС РФ нанесли самый мощный удар по ж/д вокзалу в Лозовой за всю СВО

Ночью 5 августа был нанесён массированный удар по городу Лозовая в Харьковской области. По разным сообщениям, в городе произошло не менее 33 прилётов. Удары пришлись по объектам железнодорожной и энергетической инфраструктуры, а также промышленным предприятиям, связанным с ВПК.

«Около 33 прилётов, было очень жёстко, со счёта сбился», — передаёт слова местного жителя координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Лозовая была крупным железнодорожным узлом, однако теперь, по словам очевидцев, «вокзала вообще нет». Повреждены также подстанции и промышленные объекты. Днём ранее удар был нанесён по одному из заводов. Переброска техники, боекомплекта и ротации в сторону Славянска приостановлены. Военкоры называют удар самым мощным за всю историю СВО.