Подоляка сообщил о возможной высадке ВС РФ в Херсоне
Военный блогер Юрий Подоляка считает, что российские военные могут осуществить высадку в Херсоне, который сейчас находится под контролем ВСУ. Так он прокомментировал сообщение CNN о возможности такого сценария.
«Предпосылки есть. Более того, действия наших авиации, дронщиков и артиллеристов явно готовят такой сценарий», — заявил блогер.
Он обратил внимание на серьёзное повреждение автомобильного моста, ведущего на остров Карантинный, а также то, что наши дроноводы создали там «зону смерти» и ведут массированные обстрелы по опорным узлам ВСУ. Кроме того, недалеко находится и наша пехота.
При этом он не исключил, что такими действиями ВС РФ растягивают силы противника перед второй фазой летнего наступления, которая может начаться в ближайшее время.
Напомним, что ВСУ превратили в настоящий укрепрайон микрорайон Корабел на Карантинном острове в Херсоне. Ранее российские войска уже нанесли удар по автомобильному мосту на острове, чтобы изолировать противника, а теперь, как считает глава Херсонской области Владимир Сальдо, на очереди железнодорожная конструкция, что говорит о подготовке к новому этапу — освобождению правобережья.