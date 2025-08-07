Подоляка сообщил о возможной высадке ВС РФ в Херсоне

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что российские военные могут осуществить высадку в Херсоне, который сейчас находится под контролем ВСУ. Так он прокомментировал сообщение CNN о возможности такого сценария.

«Предпосылки есть. Более того, действия наших авиации, дронщиков и артиллеристов явно готовят такой сценарий», — заявил блогер.

Он обратил внимание на серьёзное повреждение автомобильного моста, ведущего на остров Карантинный, а также то, что наши дроноводы создали там «зону смерти» и ведут массированные обстрелы по опорным узлам ВСУ. Кроме того, недалеко находится и наша пехота.

При этом он не исключил, что такими действиями ВС РФ растягивают силы противника перед второй фазой летнего наступления, которая может начаться в ближайшее время.