Сброс русской авиабомбы на мост в Херсоне запер гарнизон ВСУ на острове

Удары Российской армии по автомобильному мосту, соединяющему Херсон и остров Корабельный (Карантинный), привели к частичной изоляции нескольких подразделений ВСУ. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.

Части ВСУ оказались отрезаны от Херсона после ударов армии России. Видео © Telegram / Kotsnews

«Сегодня ВКС России продолжили наносить удары по автомобильному мосту в подконтрольном Киеву Херсоне, соединяющем основную часть города с островом Корабельный. Судя по кадрам объективного контроля, удалось добиться нескольких прямых попаданий», — написал военкор.

Мост представляет собой сложную цель даже для высокоточного оружия. Журналист, ссылаясь на видеоматериалы, предполагает, что удары были нанесены с использованием ФАБ с УМПК. На данный момент на острове Корабельный находятся постоянные пункты дислокации (ППД) ряда украинских воинских частей, которые теперь отрезаны от основной территории.