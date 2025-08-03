Сброс русской авиабомбы на мост в Херсоне запер гарнизон ВСУ на острове
Военкор Коц: Части ВСУ оказались отрезаны от Херсона после удара ВКС РФ по мосту
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Удары Российской армии по автомобильному мосту, соединяющему Херсон и остров Корабельный (Карантинный), привели к частичной изоляции нескольких подразделений ВСУ. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.
Части ВСУ оказались отрезаны от Херсона после ударов армии России. Видео © Telegram / Kotsnews
«Сегодня ВКС России продолжили наносить удары по автомобильному мосту в подконтрольном Киеву Херсоне, соединяющем основную часть города с островом Корабельный. Судя по кадрам объективного контроля, удалось добиться нескольких прямых попаданий», — написал военкор.
Мост представляет собой сложную цель даже для высокоточного оружия. Журналист, ссылаясь на видеоматериалы, предполагает, что удары были нанесены с использованием ФАБ с УМПК. На данный момент на острове Корабельный находятся постоянные пункты дислокации (ППД) ряда украинских воинских частей, которые теперь отрезаны от основной территории.
Кроме того, подобные атаки часто предшествуют крупным наступательным операциям. Он выразил надежду на положительные новости с Херсонского направления, где в последнее время наблюдалось относительное затишье.
Напомним, что об ударе ВКС России по мосту в Херсоне сообщалось ещё 2 августа. Известно, что данный объект использовали ВСУ. Уничтожение переправы смогло полностью нарушить логистику и изолировать район боевых действий на острове Корабелов. После удара киевские власти объявили эвакуацию населения с Карантинного острова, который представляет собой военную базу ВСУ.