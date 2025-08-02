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2 августа, 18:54

Удар ФАБ-3000 по стратегическому для ВСУ мосту в Херсоне сняли на видео

Воздушно-космические силы России нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 по мосту в Херсоне. Этот мост использовали для логистики Вооружённые силы Украины (ВСУ). Запись удара опубликовал Telegram-канал «От Мариуполя до Карпат».

Удар ФАБ-3000 по мосту в Херсоне. Видео © Telegram / osvedomitell_alex

На записи видно, как авиабомба бьёт по мосту мост, после чего происходит мощный взрыв. Удар пришёлся на сооружение на западе Херсона. Этот мост соединял микрорайон Корабел с остальной частью Корабельного района.

Уничтожение переправы нарушило логистику и изолировало район боевых действий на острове Корабелов.

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Обложка © Telegram / osvedomitell_alex

Лия Мурадьян
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