Удар ФАБ-3000 по стратегическому для ВСУ мосту в Херсоне сняли на видео

Воздушно-космические силы России нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 по мосту в Херсоне. Этот мост использовали для логистики Вооружённые силы Украины (ВСУ). Запись удара опубликовал Telegram-канал «От Мариуполя до Карпат».

Удар ФАБ-3000 по мосту в Херсоне. Видео © Telegram / osvedomitell_alex

На записи видно, как авиабомба бьёт по мосту мост, после чего происходит мощный взрыв. Удар пришёлся на сооружение на западе Херсона. Этот мост соединял микрорайон Корабел с остальной частью Корабельного района.

Уничтожение переправы нарушило логистику и изолировало район боевых действий на острове Корабелов.