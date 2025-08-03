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Регион
2 августа, 21:56

В Николаеве пропал свет, в Херсоне отключили газ и объявили эвакуацию

Обложка © Freepik / wirestock

Обложка © Freepik / wirestock

В Николаеве и оккупированном украинскими войсками Херсоне пропал свет. Перед этим на территории региона были слышны взрывы. После власти Херсона сообщили о перебоях с газоснабжением и объявили эвакуацию.

Как рассказал глава назначенной Киевом военной региональной администрации Александр Прокудин, сейчас в Херсоне сложная ситуация с завозом продовольствия. Также повреждён газопровод.

«Призываю людей эвакуироваться в другие районы Херсона. Там вы получите всю необходимую помощь, в частности, по проживанию», — заявил Прокудин.

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Как сообщал Life.ru, взрывы в Херсоне начали греметь днём 2 августа. После появились кадры, как российские венные взрывают с помощью ФАБ-3000 стратегический для ВСУ мост на западе города.

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Лия Мурадьян
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