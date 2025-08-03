В Николаеве пропал свет, в Херсоне отключили газ и объявили эвакуацию

В Николаеве и оккупированном украинскими войсками Херсоне пропал свет. Перед этим на территории региона были слышны взрывы. После власти Херсона сообщили о перебоях с газоснабжением и объявили эвакуацию.

Как рассказал глава назначенной Киевом военной региональной администрации Александр Прокудин, сейчас в Херсоне сложная ситуация с завозом продовольствия. Также повреждён газопровод.