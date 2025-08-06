Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 13:44

Подполье зафиксировало прибытие в Николаев и Херсон иностранных наёмников

ТАСС: Британские и латиноамериканские наёмники замечены в Херсоне и Николаеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Британские и латиноамериканские наёмники прибывают в Херсон и Николаев. Об этом сообщили представители подпольной организации «Русский Херсон» в беседе с ТАСС.

«Они (наёмники — Прим.Life.ru) либо проводят свои бесчеловечные эксперименты, либо просто зарабатывают деньги. Это можно сказать по латиноамериканцам, которые в большинстве представлены у нас и за которыми мы пристально наблюдаем», — заявил собеседник агентства.

Представитель подполья уточнил, что большинство латиноамериканских наемников избегают ответственности за свои действия — их не сажают, а просто депортируют на родину. Многие исчезают бесследно после совершения преступлений.

По данным организации, имеющей источники в рядах ВСУ, иностранные наёмники активно пополняют украинские войска в Херсонской и Николаевской областях. Особую обеспокоенность вызывают случаи так называемого «боевого сафари», когда мирные жители становятся мишенями для приезжих военных.

Все случаи нарушений тщательно документируются активистами для последующей передачи информации российским властям. В организации подчёркивают, что иностранцев часто маскируют под туристов, учёных или инструкторов, однако их реальная деятельность далека от гуманитарной миссии.

Российские бойцы спецназа захватили «туристов» из Британии в Николаевской области
Российские бойцы спецназа захватили «туристов» из Британии в Николаевской области

Ранее возглавляющий Следственный комитет России Александр Бастрыкин проинформировал о присутствии иностранных наёмников из девяти различных стран в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время их вторжения в Курскую область. Согласно предоставленным им данным, среди этих боевиков были граждане Соединённого Королевства, Грузии, Бразилии, Дании, Норвегии, Колумбии, Швеции, Перу и Парагвая.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar