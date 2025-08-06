Британские и латиноамериканские наёмники прибывают в Херсон и Николаев. Об этом сообщили представители подпольной организации «Русский Херсон» в беседе с ТАСС.

«Они (наёмники — Прим.Life.ru) либо проводят свои бесчеловечные эксперименты, либо просто зарабатывают деньги. Это можно сказать по латиноамериканцам, которые в большинстве представлены у нас и за которыми мы пристально наблюдаем», — заявил собеседник агентства.

Представитель подполья уточнил, что большинство латиноамериканских наемников избегают ответственности за свои действия — их не сажают, а просто депортируют на родину. Многие исчезают бесследно после совершения преступлений.

По данным организации, имеющей источники в рядах ВСУ, иностранные наёмники активно пополняют украинские войска в Херсонской и Николаевской областях. Особую обеспокоенность вызывают случаи так называемого «боевого сафари», когда мирные жители становятся мишенями для приезжих военных.

Все случаи нарушений тщательно документируются активистами для последующей передачи информации российским властям. В организации подчёркивают, что иностранцев часто маскируют под туристов, учёных или инструкторов, однако их реальная деятельность далека от гуманитарной миссии.