Бойцы спецназа Вооружённых сил России захватили двух высокопоставленных британских офицеров в зоне проведения СВО, передаёт Steigan. Согласно данным издания, они вели подготовку диверсионной операции против РФ.

Уточняется, что речь идёт о подполковниках Ричарде Кэрролле и Эдварде Блейке. Они попали в российский плен в ходе боевых действий в Николаевской области. В Соединённом Королевстве сначала отрицали присутствие британских офицеров на Украине, однако позднее заявили, что они являются «туристами», изучающими места сражений Второй мировой войны.

Одновременно с этим военкоры сообщают об уничтожении бойцов британского SAS в городе Очаков Николаевской области. Официального подтверждения этих данных пока не поступало.