Часов Яр служил ключевым подземным оборонительным узлом для ВСУ, где с 2016 года проходили службу иностранные инструкторы из стран Североатлантического альянса. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселёв.

«В Часовом Яре был пункт управления, многоэтажный, заглубленный, со многими входами и выходами. Мы в ближайшее время, по всей вероятности, начнём понемногу его там раскапывать и много интересного ещё узнаем» , — сообщил он в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Он сообщил, что с 2016 года на объекте начали проводить занятия инструкторы из стран Североатлантического альянса, в том числе из США, Великобритании, Франции и Германии. А в данный момент, по словам эксперта, в зоне соприкосновения воюют наёмники из Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Как подчеркнул Кисилёв, они организуются в отдельные формирования и находятся под плотным контролем западных и украинских спецслужб.