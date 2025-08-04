В Часовом Яре нашли тайный подземный пункт обороны ВСУ для инструкторов НАТО
Киселёв: В Часовом Яре обнаружен пункт ВСУ, где находились инструкторы из НАТО
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Часов Яр служил ключевым подземным оборонительным узлом для ВСУ, где с 2016 года проходили службу иностранные инструкторы из стран Североатлантического альянса. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселёв.
«В Часовом Яре был пункт управления, многоэтажный, заглубленный, со многими входами и выходами. Мы в ближайшее время, по всей вероятности, начнём понемногу его там раскапывать и много интересного ещё узнаем», — сообщил он в эфире телеканала «Соловьёв Live».
Он сообщил, что с 2016 года на объекте начали проводить занятия инструкторы из стран Североатлантического альянса, в том числе из США, Великобритании, Франции и Германии. А в данный момент, по словам эксперта, в зоне соприкосновения воюют наёмники из Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Как подчеркнул Кисилёв, они организуются в отдельные формирования и находятся под плотным контролем западных и украинских спецслужб.
Напомним, 31 июля Армия России освободила Часов Яр в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил мужество и отвагу десантников, участвовавших в операции. Фактически ВС РФ стоят в километре от Константиновки.