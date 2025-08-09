Эксперт добавил, что критическая нехватка личного состава может стать очевидной уже к концу этого года. По словам нардепа Скороход, массовое бегство военных вызвано физическим и моральным истощением, а также низким доверием к командованию.

Ранее Life.ru уже писал, что украинские войска теряют боеспособность не только из-за утраты техники, но и из-за массового бегства солдат, а реальные размеры проблемы могут быть ещё больше, учитывая уклонистов и тех, кто покинул страну. Это негативно влияет на моральный дух и управляемость ВСУ, и при сохранении такой тенденции они рискуют стать неконтролируемой структурой, в то время как российские силы сохраняют высокую дисциплину и боевую эффективность, что играет ключевую роль в конфликте.