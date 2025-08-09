В США предрекли ВСУ дефицит людских ресурсов к 2026 году
ВСУ рискуют полностью исчерпать людские ресурсы к 2026 году из-за высоких потерь и массового дезертирства. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Украинский депутат (Анна Скороход. — Прим. Life.ru) сообщила, что дезертиров [ВСУ] уже 400 тысяч. Они не вернутся... Украина несёт жуткие потери, но оттуда идёт постоянный поток пропаганды в попытках создать видимость противоположной ситуации», — сказал Джонсон.
Эксперт добавил, что критическая нехватка личного состава может стать очевидной уже к концу этого года. По словам нардепа Скороход, массовое бегство военных вызвано физическим и моральным истощением, а также низким доверием к командованию.
Ранее Life.ru уже писал, что украинские войска теряют боеспособность не только из-за утраты техники, но и из-за массового бегства солдат, а реальные размеры проблемы могут быть ещё больше, учитывая уклонистов и тех, кто покинул страну. Это негативно влияет на моральный дух и управляемость ВСУ, и при сохранении такой тенденции они рискуют стать неконтролируемой структурой, в то время как российские силы сохраняют высокую дисциплину и боевую эффективность, что играет ключевую роль в конфликте.