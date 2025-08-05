«Всё может быть хуже»: Военный эксперт оценил ситуацию с массовым бегством бойцов из ВСУ
Эксперт Сыртланов: Число дезертиров в ВСУ может превышать 400 тысяч человек
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По данным депутата Верховной рады Анны Скороход, из ВСУ дезертировали 400 тысяч человек. Эти цифры прокомментировал в беседе военный эксперт, член президиума «Офицеров России» Тимур Сыртланов.
«Озвученные цифры, скорее всего, соответствуют действительности — 400 тысяч — это катастрофический показатель, сопоставимый с численностью целой армии. Фактически, украинские вооружённые силы теряют боеспособность не только из-за потерь техники, но и из-за массового бегства личного состава», — отметил Сыртланов в беседе с сайтом MK.ru.
Эксперт подчеркнул, что реальные масштабы проблемы могут быть ещё больше, если учесть уклонистов и тех, кто бежал за границу. По его словам, такая ситуация неизбежно сказывается на моральном состоянии войск и их управляемости. Если тенденция останется такой же, то ВСУ могут превратиться в совершенно неконтролируемую структуру. При этом российские подразделения демонстрируют высокий уровень дисциплины и боевой эффективности, что является одним из важнейших факторов в вооружённом противостоянии.
Собеседник издания объяснил, что понимание масштабов дезертирства в ВСУ подрывает боевой дух пока ещё остающихся на позициях бойцов. Украинское командование старается залатать нехватку личного состава мобилизацией, но её принудительный характер во многом лишь усугубляет положение дел.
Напомним, на днях Анна Скороход заявила, что число дезертиров в ВС Украины вплотную подошло к 400 тысячам бойцов. Парламентарий выделила главную причину подобной ситуации: военнослужащие деморализованы из-за того, что командование относится к ним, как к скоту.