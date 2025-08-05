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5 августа, 13:59

«Всё может быть хуже»: Военный эксперт оценил ситуацию с массовым бегством бойцов из ВСУ

Эксперт Сыртланов: Число дезертиров в ВСУ может превышать 400 тысяч человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

По данным депутата Верховной рады Анны Скороход, из ВСУ дезертировали 400 тысяч человек. Эти цифры прокомментировал в беседе военный эксперт, член президиума «Офицеров России» Тимур Сыртланов.

«Озвученные цифры, скорее всего, соответствуют действительности — 400 тысяч — это катастрофический показатель, сопоставимый с численностью целой армии. Фактически, украинские вооружённые силы теряют боеспособность не только из-за потерь техники, но и из-за массового бегства личного состава», — отметил Сыртланов в беседе с сайтом MK.ru.

Эксперт подчеркнул, что реальные масштабы проблемы могут быть ещё больше, если учесть уклонистов и тех, кто бежал за границу. По его словам, такая ситуация неизбежно сказывается на моральном состоянии войск и их управляемости. Если тенденция останется такой же, то ВСУ могут превратиться в совершенно неконтролируемую структуру. При этом российские подразделения демонстрируют высокий уровень дисциплины и боевой эффективности, что является одним из важнейших факторов в вооружённом противостоянии.

Собеседник издания объяснил, что понимание масштабов дезертирства в ВСУ подрывает боевой дух пока ещё остающихся на позициях бойцов. Украинское командование старается залатать нехватку личного состава мобилизацией, но её принудительный характер во многом лишь усугубляет положение дел.

Пленный Литвиненко: ВСУ создают подразделения из пойманных дезертиров
Пленный Литвиненко: ВСУ создают подразделения из пойманных дезертиров

Напомним, на днях Анна Скороход заявила, что число дезертиров в ВС Украины вплотную подошло к 400 тысячам бойцов. Парламентарий выделила главную причину подобной ситуации: военнослужащие деморализованы из-за того, что командование относится к ним, как к скоту.

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Юрий Лысенко
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