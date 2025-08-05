По данным депутата Верховной рады Анны Скороход, из ВСУ дезертировали 400 тысяч человек. Эти цифры прокомментировал в беседе военный эксперт, член президиума «Офицеров России» Тимур Сыртланов.

«Озвученные цифры, скорее всего, соответствуют действительности — 400 тысяч — это катастрофический показатель, сопоставимый с численностью целой армии. Фактически, украинские вооружённые силы теряют боеспособность не только из-за потерь техники, но и из-за массового бегства личного состава», — отметил Сыртланов в беседе с сайтом MK.ru.

Эксперт подчеркнул, что реальные масштабы проблемы могут быть ещё больше, если учесть уклонистов и тех, кто бежал за границу. По его словам, такая ситуация неизбежно сказывается на моральном состоянии войск и их управляемости. Если тенденция останется такой же, то ВСУ могут превратиться в совершенно неконтролируемую структуру. При этом российские подразделения демонстрируют высокий уровень дисциплины и боевой эффективности, что является одним из важнейших факторов в вооружённом противостоянии.

Собеседник издания объяснил, что понимание масштабов дезертирства в ВСУ подрывает боевой дух пока ещё остающихся на позициях бойцов. Украинское командование старается залатать нехватку личного состава мобилизацией, но её принудительный характер во многом лишь усугубляет положение дел.