Регион
9 августа, 09:17

Предательство в рядах ВСУ: Приславшие координаты заградотрядов бойцы «тикали» с позиций

Украинские военные передали ВС РФ координаты заградотрядов и покинули позиции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины, которые передали российской стороне точные координаты скопления заградотрядов 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области, спешно покинули свои боевые позиции. Об этом рассказали представители российских силовых ведомств.

По информации силовиков, бойцы 31-й бригады, выступившие в роли информаторов, оставили ряд позиций и отошли глубже на территорию Днепропетровской области. Это позволило российским силам эффективно нанести удар по заградотрядам.

«Солдаты 31-й бригады противника, которые в том числе передавали нашей стороне координаты заградотрядов 17-й бригады, сбежали с целого ряда позиций вглубь Днепропетровской области», рассказали ТАСС в силовых структурах.

ФСБ показала видео задержания шпиона, слившего ВСУ координаты ПВО в Севастополе
Ранее Life.ru рассказывал, как украинские военные прислали ВС РФ данные о точном местонахождении заградительных отрядов украинской армии в Днепропетровской области. Эти военнослужащие ловят дезертиров, а после придумывают им наказание. Иногда это расстрел.

Владимир Озеров
