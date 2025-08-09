Предательство в рядах ВСУ: Приславшие координаты заградотрядов бойцы «тикали» с позиций
Украинские военные передали ВС РФ координаты заградотрядов и покинули позиции
Военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины, которые передали российской стороне точные координаты скопления заградотрядов 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области, спешно покинули свои боевые позиции. Об этом рассказали представители российских силовых ведомств.
По информации силовиков, бойцы 31-й бригады, выступившие в роли информаторов, оставили ряд позиций и отошли глубже на территорию Днепропетровской области. Это позволило российским силам эффективно нанести удар по заградотрядам.
«Солдаты 31-й бригады противника, которые в том числе передавали нашей стороне координаты заградотрядов 17-й бригады, сбежали с целого ряда позиций вглубь Днепропетровской области», — рассказали ТАСС в силовых структурах.
Ранее Life.ru рассказывал, как украинские военные прислали ВС РФ данные о точном местонахождении заградительных отрядов украинской армии в Днепропетровской области. Эти военнослужащие ловят дезертиров, а после придумывают им наказание. Иногда это расстрел.