Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 августа, 08:26

ВСУшники передали российским военным координаты логова своих побратимов-убийц

Солдаты 31-й бригады ВСУ передали РФ координаты позиций заградотрядов Нацгвардии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kibri_ho

Военные 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ передали российским бойцам координаты позиций заградотрядов 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области, которые занимаются отловом дезертиров и порой расстреливают их. О наших неожиданных союзниках рассказали в российских силовых структурах.

«Координаты мест расположения и скопления заградотрядов 17-й бригады российской стороне передали через мессенджер солдаты 31-й бригады ВСУ», — отметил источник TAСС.

К настоящему времени заградотряды Нацгвардии Украины были разгромлены в трёх сёлах Днепропетровской области. В Берёзовом в результате атаки ликвидировано 12 военнослужащих, ещё восемь получили ранения. По огонь попали и объекты противника Орестополе и Алексеевке. Также мощный удар нанесён по важному железнодорожному узлу в Днепропетровской области. Крупный хаб обеспечивал переброску военной техники и сил ВСУ в направлении Донбасса.

BannerImage
Андрей Бражников
