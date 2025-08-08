Военные 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ передали российским бойцам координаты позиций заградотрядов 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области, которые занимаются отловом дезертиров и порой расстреливают их. О наших неожиданных союзниках рассказали в российских силовых структурах.

К настоящему времени заградотряды Нацгвардии Украины были разгромлены в трёх сёлах Днепропетровской области. В Берёзовом в результате атаки ликвидировано 12 военнослужащих, ещё восемь получили ранения. По огонь попали и объекты противника Орестополе и Алексеевке. Также мощный удар нанесён по важному железнодорожному узлу в Днепропетровской области. Крупный хаб обеспечивал переброску военной техники и сил ВСУ в направлении Донбасса.