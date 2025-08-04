Армия России ФАБами разнесла крупный заградотряд ВСУ под Днепропетровском
ТАСС: ВС РФ уничтожили крупный заградотряд ВСУ под Днепропетровском ударом ФАБ
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Российские войска уничтожили пункты дислокации 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области, применив фугасные авиационные бомбы (ФАБ). Как рассказали в российских силовых структурах, удар уничтожил крупную группу заградотряда бригады.
«В Берёзовом Днепропетровской области нанесены удары ФАБами по пунктам дислокации заградотряда из состава 17-й бригады Нацгвардии. Пункты уничтожены вместе с личным составом», — передаёт сообщение ТАСС.
В результате атаки ликвидировано 12 военнослужащих, ещё восемь получили ранения.
Ранее сообщалось, что Армия России взяла под контроль стратегически важный пограничный пункт Гоптовка в Харьковской области. Кроме того, после освобождения населённого пункта Часов Яр в ДНР, наши парни установили позиции фактически в километре от Константиновки.