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Регион
4 августа, 10:20

Армия России ФАБами разнесла крупный заградотряд ВСУ под Днепропетровском

ТАСС: ВС РФ уничтожили крупный заградотряд ВСУ под Днепропетровском ударом ФАБ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Российские войска уничтожили пункты дислокации 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области, применив фугасные авиационные бомбы (ФАБ). Как рассказали в российских силовых структурах, удар уничтожил крупную группу заградотряда бригады.

«В Берёзовом Днепропетровской области нанесены удары ФАБами по пунктам дислокации заградотряда из состава 17-й бригады Нацгвардии. Пункты уничтожены вместе с личным составом», — передаёт сообщение ТАСС.

В результате атаки ликвидировано 12 военнослужащих, ещё восемь получили ранения.

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Ранее сообщалось, что Армия России взяла под контроль стратегически важный пограничный пункт Гоптовка в Харьковской области. Кроме того, после освобождения населённого пункта Часов Яр в ДНР, наши парни установили позиции фактически в километре от Константиновки.

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Мария Любицкая
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